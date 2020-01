Farbetikettendrucker mit x/y-Schneidplotter

DTM Print, der internationale OEM- und Lösungsanbieter für Spezialdrucksysteme, kündigt den Verkaufsstart des neuen LX610e Farbetikettendruckers, dem neuesten Produkt des US-Herstellers Primera Technology, Inc., an. Der LX610e ist laut Hersteller der einzige Vollfarb-Desktop-Etikettendrucker/Plotter der Welt, der Etiketten in Fotoqualität in jeder gewünschten Größe und Form liefert. Er kombiniert den Tintenstrahldruck mit einer Auflösung von bis zu 4800 dpi mit einem integrierten digitalen Konturenschnitt-Mechanismus.

Der Drucker verfügt über einen eingebauten Konturenschneider zum Ausschneiden von Etiketten in benutzerdefinierte Formen und Größen sowie über einen sogenannten „pizza-wheel-cutter“ zum horizontalen Abschneiden von Etiketten.

Mit dem LX610e erhalten Kunden eine einfach zu bedienende Software für die Gestaltung von Druck- und Schnittdateien. Diese ermöglicht in einem einzigen Vorgang die schnelle Produktion von kundenspezifischen Etiketten in praktisch jeder Größe und Form. Selbstverständlich kann der LX610e wie jeder andere Desktop-Farbetikettendrucker auch mit vorgestanzten Standardetiketten und -anhängern zum reinen Drucken bestückt werden.

Die maximale Druckbreite des LX610e beträgt 104 mm (4,1''), wenn die Konturenschnittfunktion zum Einsatz kommt, und 127 mm (5''), wenn die Druckoption für vorgestanzte Etikettenmaterialien verwendet wird.

Besonders für professionelle Druckereien, Etikettenverarbeiter, Werbeagenturen, Grafikdesignbüros und andere Druckdienstleister wird der LX610e schnell unverzichtbar werden, da er ihnen bei der Herstellung von Etikettenmustern, Prototypen und Kleinserien zur Kundenfreigabe hilft, bevor ihre Kunden für Großauflagen teure Stanzformen in Auftrag geben. Kleinere Unternehmen können ihre eigenen Kleinauflagen von Hunderten oder einigen tausend Etiketten direkt vor Ort drucken, ohne zeitliche Verzögerungen und zusätzliche Werkzeugkosten für die Stanzform zu verursachen, während sie ihre größeren Auflagen weiterhin an externe Druckereien geben. Das bietet ihnen noch mehr Kostenvorteile und Flexibilität.

Für den Farbetikettendrucker LX610e sind zwei verschiedene Tintentypen erhältlich. Farbstoffbasierte Tinte erzeugt brillante und leuchtende Farben, die sich perfekt für Premiumetiketten eignen. Mit der pigmentbasierten Tinte druckt man Etiketten, die weniger strahlend sind, dafür aber jahrelang dem Sonnenlicht und Wasser widerstehen.

DTM Print bietet seinen Kunden eine große Auswahl von Etikettenmaterialien für den Tintenstrahldruck an, darunter mattes und glänzendes Papier, Polyester und Polypropylen, die alle als vorgestanztes oder Endlosmaterial erhältlich sind. Für den Konturenschnitt geeignete Materialien mit verstärktem Träger sind ebenfalls erhältlich und von DTM Print zertifiziert.

Ein innovativer Drucker wie der LX610e ist nur so gut wie seine Software. Deshalb erhalten Kunden beim Kauf des Geräts jeweils ein Exemplar von PTCreate™ kostenlos zum Herunterladen. Diese benutzerfreundliche Software ermöglicht alle typischen Druck- und Schneidefunktionen, einschließlich des Imports von Bildern, des Zeichnens von Kreisen, Quadraten, Ovalen, Rechtecken, Sternen und vieles mehr.

Die Upgrade-Version, PTCreate™ Pro, ist separat erhältlich und erweitert die Funktionen des LX610e um viele zusätzliche Tools, einschließlich des Imports verschiedener Dateien. Die Verwendung von Ebenen, der Export von Bildern und das Schneiden von individuellen Konturen um komplexe Grafiken sind ebenfalls Teil von PTCreate Pro. Die automatische Funktion des Nachzeichnens ermöglicht es, durch wenige Klicks einen Konturenschnitt direkt in der Software anzulegen und zu schneiden.

Der LX610e Farbetikettendrucker ist zum Preis von 2.495 € (zzgl. MwSt.) über autorisierte DTM Print Vertriebspartner und Händler in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika erhältlich. Die PTCreate Pro Software kann nur über den DTM Print Webshop zum Preis von 150 € (zzgl. MwSt.) erworben werden.

Für alle Geräte innerhalb der EU (inkl. EFTA-Staaten) bietet DTM Print bis zu 24 Monate Garantie an: 12 Monate mit dem Kauf und die Option auf weitere 12 Monate kostenlos nach der Registrierung des Produktes auf der Firmenwebseite (register.dtm-print.eu) innerhalb der ersten 6 Monaten nach dem Kauf.

sbr / 31.01.2020