Avery Dennison und Mactac auf der FESPA

Die Marken Avery Dennison und Mactac werden die Möglichkeiten der FESPA 2020 voll ausschöpfen, Farben zum Leben erwecken und mehr als 10 Innovationen in allen Bereichen von Automobil, Architektur, Innendekoration und Einzelhandel vorstellen.

Am Stand 5-D35 sehen Besucher innovative Produkte, die das stete Engagement von Avery Dennison und Mactac unterstreichen: Sie unterstützen ihre Kunden umfassend darin, ihr Angebot auszubauen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Besucher sind eingeladen, an täglichen Workshops mit Produktvorführungen teilzunehmen. Hier sammeln Teilnehmer Erfahrungen mit den neuesten Innovationen, und spezialisierte Schulungsleiter von Avery Dennison oder Mactac zeigen, wie sie die Materialien selbst verkleben können.

Oliver Guenther, Senior Director, Marketing and Channel Strategy, kündigt an, dass bei der Messe mehr als zehn vollkommen neue Lösungen präsentiert werden: „2020 erleben wir für die FESPA einen neuen, südeuropäischen Messestandort und aufregende Innovationen von Avery Dennison und Mactac. Das FESPA-Motto lautet ‚Where Colours Come Alive‘, und wir präsentieren eine beeindruckende Palette an Farbfolien und Klebefolien für den Digitaldruck. Besucher sehen zudem ein umfassendes Portfolio für den Automobilsektor. Es ermöglicht Verklebungsspezialisten, sämtliche Möglichkeiten, von Vollfolierungs- bis zu Akzent-, Scheibenrtönungs- und Lackschutzfolien ins Angebot aufzunehmen.“

Zu den neuen Produkten, die hier präsentiert werden, gehören auch kürzlich aufgenommene Farben und Oberflächen für die beliebte Reihe Supreme Wrapping™ Film sowie noch mehr aufregende Erweiterungen im Bereich der Automobillösungen, wie beispielsweise Lackschutzfolien und Scheibentönungen.

Frédéric Noël, Vice President Graphics Solutions Europe: „Im IFEMA Exhibition Centre zeigen wir Ihnen unsere Spitzenprodukte mit Materialien, die eine riesige Bandbreite unterschiedlicher Anwendungen bedienen können. Mit den Innovationen, die wir 2020 vorstellen, werden die Portfolios von Avery Dennison und Mactac zu Referenzprodukten für Verklebungsspezialisten, egal ob sie in den Bereichen Kfz, Beschilderung, Werbung oder Gebäude tätig sind.“

„Die FESPA ist für uns eine wertvolle Messe: Hier haben wir die Gelegenheit, Verklebungsspezialisten nicht nur zu helfen, sich neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, sondern auch herauszufinden, was Kunden als Nächstes möchten. Unsere Forschung und Entwicklung arbeitet ganz gezielt auf die Lösungen hin, die der Markt nachfragt, und den Verklebungsspezialisten zu noch mehr Aufschwung verhelfen können.“

Sie finden Avery Dennison und Mactac vom 24. bis zum 28. März an Stand 5-D35, IFEMA Exhibition Centre, Madrid.

sbr / 31.01.2020