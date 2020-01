Weerg stellt die neue Wallet vor

Weerg, das italienische E-Commerce, das Online-CNC-Bearbeitung und 3D-Druck anbietet, beweist einmal mehr, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, Innovationen in die Welt der Mechanik zu bringen, und tut dies durch die Einführung einer völlig neuen Finanzdienstleistung für den Sektor. Es handelt sich um das "Wallet", die virtuelle Brieftasche, vergleichbar mit einer wiederaufladbaren Kreditkarte ohne Ablaufdatum, die die Weerg-Benutzer einfach online mit Summen von 500 bis 15.000 Euro aufladen können.

Im E-Commerce wird dieses Tool bereits im großen Stil eingesetzt, sowohl auf B2B-Portalen, wie z.B. Websites, die Fotos verkaufen, als auch im B2C-Bereich bei Giganten wie Amazon. Das neue Tool garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und ermöglicht es, schnell und einfach Online-Zahlungen vorzunehmen. Darüber hinaus kann man bei der von Weerg vorgeschlagenen Lösung interessante Rabatte und insbesondere Zahlungsaufschübe erhalten, wenn man die Wallet benutzt, selbst bei Bestellungen von wenigen Euro. Ab einer Aufladesumme von 5.000 Euro besteht die Möglichkeit, erst nach 60 Tagen per Banküberweisung zu bezahlen. Dazu gibt es 500 € extra gutgeschrieben. Das Guthaben kann sofort für Bestellungen in beliebiger Höhe verwendet werden.

„Die Bezahlung über eine lange Zeitspanne war schon immer eine gängige Praxis für Unternehmen, die im Offline-Sektor tätig sind, vor allem in vielen konservativen und traditionellen Märkten wie dem Maschinenbau. Aus diesem Grund haben selbstverständlich auch wir zahlreiche Anfragen von Kunden bezüglich der Möglichkeit eines Zahlungsaufschubs auf unserer Plattform erhalten“, erklärt Matteo Rigamonti, der Gründer von Weerg. „Wir haben verschiedene Optionen geprüft, um diesem Wunsch nachzukommen, und die elektronische Wallet schien uns die beste Lösung zu sein, noch dazu steht sie im Einklang mit unserer Philosophie als Technologieunternehmen.“ Und die Entscheidung erwies sich als gewinnbringend: Seit November ist die elektronische Wallet von Weerg online und hat sofort großen Anklang gefunden. „Obwohl es für die meisten unserer Geschäftspartner ein völlig neues System ist, haben viele von ihnen sofort davon Gebrauch gemacht, und haben angefangen, viel höhere Beträge als erwartet in Rechnung zu stellen, auch um die Vorteile des Extra-Kredits zu nutzen.“ All dies mit der Garantie der Kreditvergabe durch Euler Hermes.

Das Wallet erweitert zusätzlich die exklusiven Zusatzleistungen, die das Einkaufserlebnis auf weerg.com auszeichnen, ausgehend vom Herzstück der Plattform, dem Online-Angebotsrechner. Das Ergebnis eines exklusiven, streng geheimen, firmeneigenen IT-Projekts, des Weerg-Angebotsrechners, garantiert ein unvergleichliches Maß an Genauigkeit und ermöglicht es dem Benutzer, in Echtzeit zu wissen, welche Teile des herzustellenden Stücks am meisten kosten, so dass er das Projekt vor der Bestellung optimieren kann. „Mit Weerg geben wir den Anwendern im Maschinenbau und im 3D-Druck eine Lösung, die bisher nicht verfügbar war: Preistransparenz, schnelle Abwicklung, Liefersicherheit und jetzt auch Zahlungsaufschub“, so Rigamonti abschließend.

sbr / 31.01.2020