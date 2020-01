Visitenkarten-Vergleich im Pretest

Visitenkarten sind Ausdruck, der Eindruck macht – mit viel Fingerspitzengefühl vom ersten Augenblick an. Aber welches Papier passt zu mir, zu meinem Unternehmen oder meiner Marke? Mit dem neuen Visitenkartenkonfigurator von Papyrus lassen sich jetzt kostenlos unterschiedliche Papiersorten und Designs für eine maßgeschneiderte Geschäftsausstattung testen. Und das mit echtem Fun-Faktor.

Unter www.wir-leben-papier.de stehen auf drei verschiedenen Papierqualitäten insgesamt sechs kreative Motive zur Auswahl – von der „Photoshopping Queen“ und dem „Pixelmixer“ über die „Prinzessin auf der Erbse“ bis zum „Typochonder“, dem „112 Brand Master“ und „President of The United States“. Wer sehen und fühlen will, wie Papier im Kleinformat seine variantenreiche Wirkung entfaltet, braucht einfach Wunschmotiv und Rainbow® - Farbe wählen, dann den Namen eingeben und fertig. Innerhalb von maximal einer Woche sendet Papyrus jeweils acht Visitenkarten in den Qualitäten PlanoArt®, PlanoJet® und Rainbow®.

Papierqualitäten für die perfekte Geschäftsausstattung

In den drei ausgewählten Qualitäten zeigt sich die Vielfalt hochwertiger Geschäftsausstattungspapiere. Rainbow® bietet mit seinen 26 gleichermaßen spektakulären wie fein aufeinander abgestimmten Farben eine besonders breite Produkt-Palette mit verschiedensten Farb-Stimmungen. So verleiht Rainbow® jedem Corporate Design noch mehr Faszination. Ein echt starkes, hochweißes Erscheinungsbild aus einem Guss entfaltet das ungestrichene Preprintpapier PlanoJet®. Seine bis zu 400 g/m2 bieten einen spürbaren Volumenvorteil. Mit PlanoArt® setzen Unternehmen exzellente Akzente. Das oberflächenveredelte, pigmentierte Premiumpapier eignet sich neben Visitenkarten sehr gut für Corporate Paper, Magazine, Geschäfts-, CSR- und Umweltberichte.

sbr / 27.01.2020