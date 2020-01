Highcon: Agile Produktion auf der drupa

Auf der drupa 2020 zeigt Highcon (Halle 9, Stand C50), wie weit die digitale Revolution schon vorangeschritten ist. Bei seinem dritten Auftritt auf der weltgrößten Print-Fachmesse präsentiert der Hersteller praxiserprobte Produkte für die Faltschachtel- und Wellpappenproduktion, die vielfältigen Anforderungen in puncto Geschwindigkeit, Format und Substrat gewachsen sind.

Zu sehen sind die neuen Vertreterinnen der Highcon-Plattformen Euclid und Beam, die Euclid 5 und die Beam 2. Der Star des Stands wird laut Highcon aber zweifellos die mit Spannung erwartete Highcon Beam 2C für das Wellpappensegment sein. Sie ist schon weltweit in Betrieb und hat sich bei Orora Fibre Packaging Australasia und Thimm Group zur Erfüllung aufkommender Kundenwünsche in puncto digitales Finishing bewährt.

Martyn Johnson, General Manager, Technical bei Orora erklärt: „Wir nutzen Geräte von Highcon seit drei Jahren für das digitale Finishing von Wellpappe und entdecken immer neue Vorteile dieser innovativen Technologie. Große Markenhersteller sind äußerst angetan, denn das digitale Finishing hat wesentlich mehr zu bieten als herkömmliche Technik. Und zwar in Bezug auf das Stanzverfahren selbst, aber auch, weil Serien beliebiger Größe ohne Warten auf ein Stanzwerkzeug produziert werden können. Das verbessert deutlich die Gesamteffizienz der Produktion.“

Leoš Máslo, Projektleiter POS & POP bei THIMM pack’n’display, ergänzt: „Wir möchten jedem Kunden stets die beste Lösung bieten, egal ob er Verpackungen oder Schilder bestellt. Wir sind überzeugt, dass die digitale Technologie sich auf die gesamte Branche auswirkt und dass jeder sich ihre Vorteile zunutze machen sollte. Wir sind begeistert von der neuen Maschine und dem Effizienzschub, den sie unseren verschiedenen Sparten insgesamt geben kann“.

Die digitalen Stanz- und Rillmaschinen Highcon Euclid und Beam sind an Standorten weltweit in Betrieb und sorgen dafür, dass sich das digitale Finishing allmählich in der Branche durchsetzt. Einige Highcon-Kunden haben bereits eine zweite Maschine angeschafft, um die steigende Kundennachfrage nach schneller Lieferung von Produkten für Kampagnen und Werbeaktionen zu erfüllen und gleichzeitig von dem geringeren Bedarf an Arbeitskapital zu profitieren, der mit dem digitalen Finishing einhergeht.

Unter Berücksichtigung des Feedbacks von Kunden hat Highcon die Effizienz, Zuverlässigkeit, Qualität und Vorhersehbarkeit seiner Technologie deutlich verbessert. Highcon investiert zudem kontinuierlich weiter in seine Euclid-Plattform. Eine der auffälligsten Entwicklungen der neuen Euclid-Serie ist die Übernahme der Bedienungsoberfläche der Beam-Maschinen. Deren moderne und benutzerfreundliche Erscheinung ist ein Spiegelbild der Flexibilität digitaler Stanz- und Rill-Lösungen.

Und digitale Technologie ist per definitionem flexibel: Die Laserschnitttiefe kann nach Bedarf auf Vollschnitt, Halbschnitt, Perforation oder Ätzen eingestellt werden, die Rillhöhe lässt sich an die Substratdicke anpassen und die Ausbrecheinstellung an das Layout. Damit sind nur einige Vorteile der digital gesteuerten Stanz- und Rilltechnologie genannt, die das Herzstück der Highcon-Lösungen bildet.

Sieben Jahre Praxiserprobung haben der Highcon-Technologie erhebliche Verbesserungen beschert, was sich im 35-prozentigen Anstieg der von 2016 bis 2019 pro Jahr und Maschine erstellten Aufträge widerspiegelt, von denen viele an große Marken geliefert wurden. Auf der drupa 2020 können die Besucher in Halle 9 an Stand C50 (gleicher Standort wie 2016) Highcon-Maschinen bei voller Produktionsauslastung arbeiten sehen und die Erfahrungen führender Kunden aus aller Welt aus erster Hand kennenlernen.

sbr / 27.01.2020