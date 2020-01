The Postpress Alliance – we connect

Mit Blick auf Industrie 4.0 in der Weiterverarbeitungs-Stufe der Druckindustrie ist es gerade für mittelständische Maschinenbau-Unternehmen extrem wichtig, ihre Energien und Ressourcen so zu bündeln, dass sie dem Markt neben ihren technologischen Kernkompetenzen auch auf der Ebene der Vernetzung und der MIS Anbindung stets zukunftsorientierte nachhaltige Lösungen anbieten können.

Hier genau setzt The Postpress Alliance an. Aus einer bisher guten, aber eher sporadischen Zusammenarbeit zwischen den komplementär agierenden Firmen Baumann Maschinenbau Solms, Bograma, Herzog+Heymann, Hohner, MBO, Perfecta und Wohlenberg entstand der Gedanke einer stärkeren Kooperation und Vernetzung der Aktivitäten. Gleiche Märkte, gleiche Kunden, gleiche Händler und dadurch bedingt auch eine ganz ähnliche Vorgehensweise; das verbindet. Unter dem Motto „we connect“ bildet The Postpress Alliance mit einem umfassenden Leistungsportfolio von der Datenübergabe aus dem MIS, über das Schneiden, Falzen, Stanzen, Klebebinden oder Draht-Heften bis hin zur Verarbeitung von Mailing- und Outsert-Systemen, den nahezu gesamten Workflow mit den dazugehörigen Prozessen eines Kunden-Betriebes ab.

Gelebt wird diese auf Synergien, ähnlichen Zielen und Unternehmensphilosophien basierende Allianz nun erstmals auf der Drupa 2020 im Rahmen eines großen Gemeinschaftsstands in Halle 16. Auf 1.400 m2 Standfläche wird geballte technologische Expertise demonstriert, bei der jedoch jedes einzelne Unternehmen für sich selbst, seine Schwerpunkte und seine Alleinstellungsmerkmale steht. Kompetente Stärke ohne Flexibilitätsverluste, kundenorientierte Entscheidungen ohne lange Wege, Datenvernetzung mit offenen Schnittstellen ohne Kommunikationsprobleme und vor allem langlebige Systeme, das ist der Mehrwert, den Besucher und Kunden von The Postpress Alliance erleben. Hier sollen Kunden merken, dass sie mit ihren Bedürfnissen und Aufgabenstellungen auf sehr individuelle und persönliche Weise, professionell bedient werden. „The Postpress Alliance kann das, was andere versprechen, eine Quintessenz, die auf das Konzept, das diesem strategischen Schulterschluss zugrunde liegt, gut resümiert und von dem sich die Besucher der Drupa demnächst auf Stand B23/1-6 selbst überzeugen können. Alles wird natürlich noch nicht verraten, aber so viel soll erwähnt sein:

Neue, innovative Lösungen zu den Themen Vernetzung und Automatisierung erwarten Sie bei den Unternehmen der Baumann Gruppe. Baumann Maschinenbau Solms, Perfecta und Wohlenberg präsentieren ihre Neuentwicklungen rund ums Schütteln, Schneiden und Klebebinden. Lassen Sie sich überraschen.

Bograma zeigt als Messeneuheit ihre neue automatische Spielkarten-Produktionsanlage, welche vier Prozesse in einem Arbeitsgang bewerkstelligt: Inline-Stanzen, Zusammentragen, Stapeln und Cellophanieren von Spielkarten, Gesellschaftsspielkarten, Sammelkarten und Sportkarten.

Die Hohner Maschinenbau GmBH feiert 2020 nicht nur ihr stolzes 90-jähriges Firmenbestehen, sondern freut sich auf der Drupa ganz besonders auf die Weltpremiere eines revolutionären, neuen Modells in der HSB Serie. Dieses beinhaltet ein Konzept, das weiterverarbeitenden Betrieben eine Lösung anbietet, welche die aktuelle Problematik sich stets wandelnder Marktentwicklungen mit einbezieht und sogar künftigen Bedürfnissen und Aufgabenstellungen gerecht wird. An flexibler Anpassungs- und Ausbaufähigkeit nicht zu übertreffen, geht dieses neue Modell auf lange Sicht mit der Zeit und wächst mit dem Kunden bzw. den Anfragen seiner Kunden dreidimensional mit: technisch, quantitativ sowie vielfältig.

Die MBO-Gruppe setzt den Erfolg des 2019 eingeführten Abstapel-Roboters „CoBo-Stack” fort und fokussiert sich zur Drupa auf die Themen Robotics, Automatisierung und Industrie 4.0. Die MBO-Tochter Herzog+Heymann wird anlässlich der Messe interessante Neuigkeiten im Bereich Mailing präsentieren. Zusammen mit Bograma produziert das Unternehmen auf dem Messestand ein hochwertiges Mailing, an dessen Herstellung zusätzlich die Firmen hhs, Robatech, Kraus, Longford und Amica beteiligt sind. Und auch im Bereich Pharma-Falzanlagen zeigt Herzog+Heymann sich innovativ. Neben dem eigenen Messeauftritt unter The Postpress Alliance wird das Unternehmen zusätzlich auch mit Komponenten und Aggregaten auf den Messeständen der Partner-Unternehmen Bograma sowie BDT und Techni-Fold zu finden sein.

Schon jetzt lässt sich sagen: Ein Besuch bei The Postpress Alliance wird in jedem Fall eine Reihe zukunftsorientierter, neuer Impulse liefern.“

sbr / 23.01.2020