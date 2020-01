Neue Broschüre der BG ETEM

Immer wieder ist es in Unternehmen erforderlich, Maschinen einzukaufen und in Betrieb zu nehmen. Regelmäßig stehen Unternehmensleitung oder beauftragte Fachkräfte vor der Aufgabe, Maschinen umzubauen oder in Eigenbau erstellen zu lassen. Die neue Broschüre "Bereitstellen von Maschinen" der BG ETEM bietet eine Hilfestellung zum Verständnis der umfangreichen, europäisch geprägten Anforderungen an Maschinen und erläutert Grundzüge u.a. aus Vorschriften und Regeln, wie dem Produktsicherheitsgesetz, der Maschinenrichtlinie, dem Arbeitsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung und dem europäischen Normenwerk.

Die Checklisten im Anhang geben ergänzende Hinweise, z.B. zu elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Ausrüstungen oder zu Schutzausrüstungen.

Broschüre bestellen

Die Broschüre trägt die Bestellnummer MB046 und kann unter www.bgetem.de, Webcode M19104619, kostenlos als PDF aufgerufen oder als gedrucktes Exemplar kostenpflichtig bestellt werden. Der Preis beträgt zwei Euro. Bei der BG ETEM versicherte Unternehmen erhalten bis zu 20 Exemplare kostenfrei. Andere Besteller zahlen zusätzlich 3,50 Euro Versandkosten.

sbr / 22.01.2020