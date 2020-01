Follmann von EcoVadis mit Gold ausgezeichnet

Im Dezember 2019 wurde die Follmann Unternehmensgruppe von EcoVadis, der Nachhaltigkeits-Bewertungsplattform für globale Beschaffungsketten, in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung bewertet – mit einem exzellenten Ergebnis: In der Gesamtbewertung zählt die Unternehmensgruppe zu den besten 10 % der von EcoVadis beurteilten Unternehmen in der Branche.

Soziale Verantwortung und Umweltschutz haben für die Follmann Unternehmensgruppe allerhöchste Priorität. Daher sind für das international tätige Familienunternehmen aus Minden die Einhaltung hoher Standards und eine stetige Verbesserung selbstverständlich. Dies stellt die Unternehmensgruppe zum Beispiel durch ihre ISO-zertifizierten Qualitäts-, Umweltschutz- und Energiemanagementsysteme (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001) sicher. Darüber hinaus wurde die Gruppe nun bereits zum dritten Mal von EcoVadis zertifiziert. In der Gesamtbewertung erzielte Follmann Gold-Status und gehört damit zu den besten 10 % der von EcoVadis beurteilten Unternehmen der Branche. Damit konnte sich die Unternehmensgruppe noch einmal deutlich zu ihren ersten beiden Zertifizierungen in den Jahren 2015 und 2017 steigern. Analysiert und bewertet wurden dabei die Themenbereiche Umwelt, Soziales, Ethik und nachhaltige Beschaffung anhand 21 unterschiedlicher Kriterien.

„Da wir Nachhaltigkeit als Verpflichtung gegenüber jetzigen und künftigen Generationen verstehen und den Nachhaltigkeitsgedanken fest in unserer Unternehmensstrategie integriert haben, freuen wir uns sehr über dieses positive Zertifizierungsergebnis von EcoVadis“, so Dr. Henrik Follmann, Inhaber der Follmann Unternehmensgruppe. „Es bestätigt, dass wir unserer Verantwortung gegenüber Kunden, Verbrauchern, Mitarbeitern und der Umwelt gerecht werden.“ Julia Szincsak, Leiterin der Abteilung Umwelt und Sicherheit der Follmann Unternehmensgruppe, ergänzt: „Selbstverständlich arbeiten wir daran, unsere Standards kontinuierlich zu verbessern, denn neben einer hervorragenden Produktqualität und einem umfassenden Kundenservice werden für unsere Kunden die Verwendung umweltfreundlicher Rohstoffe und eine ressourcenschonende Produktion zunehmend wichtiger. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unser Zertifizierungsergebnis optimieren konnten.“

Als international tätige Unternehmensgruppe legt Follmann großen Wert auf Transparenz und Nachhaltigkeit in der globalen Lieferkette. Die EcoVadis-Bewertungsmethodik und der Nachhaltigkeitskodex helfen, Nachhaltigkeit entlang der globalen Lieferkette zu managen und zu überprüfen. So unterstützt EcoVadis, Geschäftspartner zu bewerten, deren Leistungen zu steuern und kontinuierlich Verbesserungen voranzutreiben. Dadurch kann die Follmann Unternehmensgruppe nachhaltigere Beschaffungsentscheidungen treffen entsprechend ihrer ökologischen, sozialen und ethischen Standards.

sbr / 22.01.2020