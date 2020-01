Datenreduktion und minimale Verpackungsmaße

Das deutsch-französische Software-Unternehmen CoreTechnologie GmbH (CT) hat die renommierte Software 3D_Evolution Simplifier um eine Innovation erweitert: Als „erste Software am Markt“ erlaubt die neueste Version des Simplifiers ab sofort die vollautomatische Berechnung des Durchmessers der kleinsten Kugel, die ein Bauteil oder eine Baugruppe umgeben. Der Simplifier zur automatischen Erzeugung von leichten Hüllgeometrie-Modellen erlaubt mit der neuen Funktion eine zeitsparende, automatisierte Berechnung der optimalen Verpackung.

Minimierung von Maßen, Material und Kosten

Zusätzlich zur Durchmesserberechnung nach DIN EN ISO 8062-1 können minimale Verpackungsmaße in Form eines Kastens errechnet und als CAD Modell ausgegeben werden. Die Ermittlung der kleinstmöglichen Verpackungsmaße, also des kleinstmöglichen Rauminhaltes, dient zum Beispiel der Optimierung von Logistikkosten sowie der Minimierung des Materialaufwandes für die Verpackung von Einzelteilen oder Baugruppen mit sehr komplexer Formgebung. In der Vergangenheit war dies ein zeitraubender manueller Vorgang, der mit dem Simplifier nun vollautomatisch und innerhalb von Sekunden durchgeführt werden kann.

Datenreduktion und Knowhow-Schutz

Die 3D_Evolution Simplifier Software wird von Unternehmen zur schnellen und vollautomatischen Vereinfachung und zur Konvertierung von CAD Modellen aller gängigen Formate wie Catia, NX, Solidworks, Creo, Inventor, Step und JT eingesetzt. Die Erzeugung einer Hüllgeometrie ist die Lösung, um mit umfangreichen und oft zu detaillierten 3D Originaldaten in CAD, VR und Simulations-Systemen reibungslos und zügig zu arbeiten. Weiterhin ermöglicht das Tool durch Datenanalyse und Korrekturfunktionen die Erzeugung und Weiterverarbeitung qualitativ optimierter Volumenmodelle. Hüllkonturen sorgen neben dem Schutz des Knowhows durch das Entkernen der Bauteile für eine deutliche Reduzierung der Dateigröße und für die drastische Reduzierung der darzustellenden Elemente.

sbr / 21.01.2020