Paletten dreiseitig etikettieren ohne Schutzzaun

Der neue Palettenetikettierer AP182 von Bluhm Systeme wurde speziell für Etiketten im Format von bis zu 150x210mm entwickelt. Besonders geeignet ist er damit für die Palettenkennzeichung an einer, zwei oder drei angrenzenden Seiten von Produkten oder Gebinden. Wichtigster Einsatzbereich des Etikettiersystems sind Palettierstationen und Verpackungsstraßen in allen Bereichen der Industrie.

GS1-konforme Palettenkennzeichnung

Die sehr kompakte Anlage kennzeichnet Paletten mit Hilfe eines über 3 Achsen verfahrbaren Spendestempels. Frei programmierbare Verfahrwege ermöglichen nicht nur eine GS1-konforme Palettenkennzeichnung auf Stirnseite und Seite in nur einem Produktstopp, sondern auch die Etikettierung von zwei Etiketten nebeneinander auf einer Seite. Zudem ist die dreiseitige Etikettierung von Paletten (Stirn, Seite, Rückseite) in nur 2 Fördertechnikstopps möglich. Die Etiketten können entweder auf kurze Distanz durch einen Luftstoß und/oder durch direkten Kontakt der Stempelplatte mit der Produktoberfläche aufgebracht werden. Die dreiseitige Etikettierung ist besonders interessant für Blocklagerung. Dabei werden stapelfähige Kisten, Kartons oder Paletten direkt – ohne Regale oder andere Vorrichtungen – über- und nebeneinander in Blöcken gestapelt. Durch die dreiseitige Etikettierung sieht man unabhängig von der Position der Palette im Block immer mindestens eine etikettierte Seite.

Solide Geschwindigkeit bei hoher Flexibilität

Der AP182 ist in seiner Art sehr innovativ und zeichnet sich durch eine hohe Produktionsleistung und eine extreme Flexibilität aus. Der Etikettierer findet mittels eigener Sensorik die Palettenoberfläche selbstständig. Die flexiblen Fahrprogramme helfen ihm dabei, die richtige Seite zu kennzeichnen. Dabei können die Programme je Etikett beliebig gewechselt werden. Möglich sind Palettenleistungen von 120 pro Stunde bei der zweiseitigen und 90 pro Stunde bei der dreiseitigen Kennzeichnung.

Sicher und bedienerfreundlich

Der AP182 ist aufgrund seiner Bauart sicher im Sinne der Maschinenrichtlinie (angewandte Norm EN415-10). Er benötigt weder Schutzzaun noch Schutzabschrankung und reduziert somit den Aufwand bei der Integration in die Kundenanlage. Ein automatischer Verschlussschieber nebst kompletter Einhausung schützt das System gegen Produktionsstaub und andere widrige Umgebungsbedingungen. Die Etikettenrolle ist in einer ergonomischen Höhe platziert und durch große Bedienertüren leicht zugänglich. Für eine lange Produktion ohne Unterbrechungen sorgen Etikettenrollenaufnahmen von bis zu 350 Millimeter. Bei der Auswahl der Etikettenrollengröße wurden die aktuellen Richtwerte für die Ergonomie ebenfalls beachtet. Für höchste Qualitätsanforderungen kann das System mit einem integrierten Barcode Lesegerät / 2D Code Lesegerät erweitert werden.

sbr / 17.01.2020