Mutoh erweitert Produktlinie

Die Mutoh Deutschland GmbH, eine EMEA-Geschäftseinheit von Mutoh Industries Co. Ltd., Japan, hat auf der Viscom 2020 in Düsseldorf zwei neue kompakte 6-Farben-UV-LED-DTO-Flachbettdrucker mit den Namen XpertJet 461UF und XpertJet 661UF vorgestellt. Die neuen digitalen Tintenstrahldrucker sind eine Ergänzung zu Mutohs bestehenden direct-to-object Drucksystemen, dem beliebten ValueJet 426UF und 626UF.

Die in Japan entwickelten und hergestellten XpertJet Drucksysteme bieten verschiedene Produktverbesserungen wie ein neues mehrsprachiges, intuitives OLED-Display, einen erweiterten Druckbereich, neue Hardware-Optik sowie wegweisende Innovationen, wie z.B. die ‚Local Dimming Control‘ Technologie von Mutoh.

Mit dem XPJ-461UF und XPJ-661UF wird auf die steigende Nachfrage nach Mehrwert für personalisierte Drucke und die maßgeschneiderte Kleinserienproduktion für gewerbliche und industrielle Druckanwendungen reagiert. Typische Anwendungen sind individualisierte Handyhüllen, personalisierte Geschenke, Fotoprodukte, Werbeartikel wie Stifte, Feuerzeuge und USB-Sticks, Souvenirs, Auszeichnungen, kleine Schilder, Kleinserien oder Prototypen von Verpackungsmustern, dekorativen Fliesen usw.

Beide Drucker können entweder mit einem CMYK- oder einer CMYK,Wh,Lack-Tintenkonfiguration eingerichtet werden und eignen sich zum direkten Drucken auf eine Vielzahl von Materialien, einschließlich dreidimensionaler Objekte mit einer Dicke von bis zu 15 cm. Mit der Verwendung von weißen Tinten kann auch auf dunkle oder klare Substrate bedruckt werden. Besondere Veredelungen durch Spotlack oder auch atemberaubende Spezialeffekte wie spezielle Strukturen oder Prägungen sind dank dieser speziellen Lacktinten möglich.

Die neuen XpertJet-Tischdrucker passen dank ihrer kompakten Größe in jedes Büro oder in kleine Einzelhandelsumgebungen. Mutoh Original-UV-Tinten sind grundsätzlich VOC-freie Tinten, die keine gefährlichen Luftschadstoffe (Non-HAP) enthalten, sodass eine Zwangslüftung entfällt.

Der neue XPJ-461 und XPJ-661 sind mit einer neu entwickelten segmentierten 2-Zoll-UV-Lampe ausgestattet. Die UV-Lampe hat 6 separate Sektionen. Jeder Lampensektion kann einzeln angesteuert werden, wodurch mehrere Lackeffekte in einem einzelnen Druckvorgang und Tischbewegung erzeugt werden können.

Für Drucke, die Lack + CMYK oder Lack + Weiß kombinieren, können Glanz-, Satin- und Mattlackeffekte in einem Druckdurchgang erzeugt werden. Das Ergebnis ist eine wichtige Produktivitätssteigerung sowie ein minimiertes Risiko eines Staubeinschlusses in glänzenden Druckbereichen.

Hauptmerkmale der Mutoh XpertJet 461UF und XpertJet 661UF

Neues Design

Neuer Monoblock-8-Kanal-Druckkopf für Piezo Drop on Demand

Neue 2” breite Multisegmentlampe mit 6 Segmente

Mutoh-eigene Local Dimming Control-Technologie

Erweiterter Druckbereich, umlaufend 10 mm breiter als der ValueJet 426UF / 626UF

Duale Tintenart: starre oder flexible Tinte - 6 Farben: CMYK + Weiß + Lack

100% VOC-freie US11 flexible UV-LED-Tinten - non HAP - keine forcierte Belüftung erforderlich

Neues mehrsprachiges, intuitives OLED-Touch-Display - integrierte Farbleiste zeigt den Druckerstatus an

Verbessertes Hinderniserkennungssystem und Druckwiederaufnahme

Integrierte intelligente Wellendrucktechnologie - iWeave

Ununterbrochene Produktion und Abfallreduzierung dank ausgewählter aktiver Düsenblöcke

Automatische Tischhöheneinstellung für automatisierten 2.5D Druck, zum Drucken von geprägtem Text (nur XPJ-661UF).

Neu gestaltete und vergrößerte Frontabdeckung mit Hydraulikdämpfern (XPJ-461UF)

Vom Bediener entfernbarer / austauschbarer Lampenfilter und Lampenglas

Druckerfernüberwachung vom Smartphone oder Tablet über den Mutoh Status Monitor

Windows-Standardtreiber zum Drucken aus MS PowerPoint, Illustrator, CorelDRAW usw.

Mutoh Layer Editor für Mehrschichtdruck - Integriert neue Funktionen wie Drucken mit variablen Daten und neue Drucktestmuster zur Dichtebestimmung von Weiß- und Lacktinten.

Die neuen Drucker XpertJet 461UF und XpertJet 661UF sind exklusiv bei Mutoh Certified Distributors in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erhältlich.

sbr / 16.01.2020