Xeikon und Schaffner GF schließen Vereinbarung

Mehrwert durch den Digitaldruck schaffen: Dies ist einer der Hauptgründe, warum sich die Schaffner GF AG aus Unterkulm im Kanton Aargau entschieden hat, die Digitaldruckanlagen von Xeikon in ihr Angebotsprogramm aufzunehmen. Ab sofort übernimmt das grafische Fachhandelsunternehmen den Vertrieb des gesamten Xeikon-Produktportfolios, einschließlich aller Trockentoner- und Inkjetlösungen für die Schweiz und die grenznahen Gebiete Fürstentum Liechtenstein und das österreichische Bundesland Vorarlberg.

Cornelia Caffari, CEO der Schaffner GF AG, begründet die Wahl von Xeikon: „Wir wollten nur dann in den Digitaldruck einsteigen, wenn wir von dem Produkt vollends überzeugt sind. Und dies ist mit Xeikon jetzt absolut der Fall. Das Konzept sehr hochwertiger, innovativer Digitaldruckanlagen halten wir für perfekt zugeschnitten für den anspruchsvollen Schweizer Markt. Wir glauben daran, mit Xeikon ein Erfolgsrezept für die Schweizer Etiketten- und Verpackungsdrucker zu schaffen. Aufgrund der sehr spezifischen Auftragsstruktur herrschen in der Schweiz viele Kleinauflagen in mehreren Sprachversionen. Hinzu kommen sehr hohe Qualitätsanforderungen der Druck- und Endkunden.“

Weiter führt Cornelia Caffari aus, ein enormer Vorteil sei, „dass Xeikon als Vollanbieter bei Nischenprodukten eine umfassende Weiterverarbeitung und Lebensmittelsicherheit dank seiner zertifizierten Toner bietet“. Als weiteres Entscheidungskriterium nennt sie das gute Preisleistungsverhältnis der Xeikon-Anlagen. Das inhabergeführte Familienunternehmen, das vor mehr als 60 Jahren gegründet wurde, hat sich als Vollanbieter der grafischen Industrie im Bereich Verbrauchsmaterialien und Druckfarben einen Namen gemacht. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen wissen die Mitarbeiter der Schaffner GF AG genau, worauf die Druckkundschaft Wert legt und können dank ihres breiten Know-hows den Kunden stets die besten Lösungen vorschlagen. Produkte der Flint Group, Xeikons Mutterkonzern, gehören bereits zum Lieferangebot.

„Die Schaffner GF AG suchte nach vielseitigen Digitaldruckkomplettlösungen mit integrierter Weiterverarbeitung. Gerade in der Schweiz wächst in den nächsten Jahren der Bedarf an Nischenprodukten, mit denen sich die Druckdienstleister am Markt diversifizieren können. Diese Marktnachfrage lässt sich, was Effizienz und Qualität angehen, am besten mit dem Digitaldruck realisieren“, sagt Monika Olbricht, Global Sales Director bei Xeikon.

Um den Interessenten an Xeikon-Produkten Sicherheit und Zusatznutzen beim Start der Vertriebstätigkeit zu garantieren, greift die Schaffner GF AG auf das süddeutsche Serviceteam und die Hotline von Xeikon zu. Außerdem besteht Zugriff auf das modernst ausgestattete Xeikon Democenter in Belgien, um auf Kundenwunsch Musterdrucke zu erstellen. Die Auswahl einer perfekt auf den Kunden zugeschnittenen Xeikon-Anlage wird somit erleichtert. Das dreisprachige Schaffner-Vertriebsteam ist geschult, die Xeikon-Produkte gezielt beim Kunden vorzustellen.

Weitere Maßnahmen werden gezielte Kundeneinladungen zur drupa 2020 sein, auch Besichtigungen des Democenters in Belgien werden bei konkreten Projekten durchgeführt. In naher Zukunft plant die Schaffner GF AG, die Kooperation mit Xeikon hinsichtlich Service und Logistik auszuweiten.

sbr / 16.01.2020