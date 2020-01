Neue Repräsentanz in den Benelux-Ländern

Mit der manroland Goss web systems Benelux, der neuen Tochtergesellschaft der niederländischen Konzerngesellschaft GWS Printing Systems, verstärkt manroland Goss web systems ihren Standort in der Region Benelux. „Wir setzen auf die enge Partnerschaft und Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wie bereits in anderen Schlüsselmärkten gezeigt, bauen wir unser lokales Serviceangebot kontinuierlich aus. Die neue Tochtergesellschaft arbeitet eng mit Experten aus dem Augsburger Produktionsstandort zusammen. Oberstes Ziel ist es, unseren Kunden einen wettbewerbsfähigen Vor-Ort-Service zu bieten“, erklärt Franz Kriechbaum, Geschäftsführer von manroland Goss web systems.

Die neue Vertriebs- und Serviceorganisation manroland Goss web systems Benelux mit Sitz in Waalwijk, Niederlande, bietet Ersatzteile, Service, Engineering- und Systemlösungen für Zeitungs-, Akzidenz-, Digital- und Verpackungsdruckmaschinen mit lokalem Support und eigenen Servicetechnikern.

„Um einen anspruchsvollen und wettbewerbsintensiven Rollenoffsetmarkt zu bedienen, ist die Servicequalität von besonderer Bedeutung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Druckmaschine hinweg die höchste Leistung zu bieten. In der Folge entwickeln wir unsere Serviceangebote und Produkt-Upgrades ständig weiter. Damit verbessern wir die Qualität und die Lebenszykluskosten unserer Produkte. Die langfristigen Serviceverträge mit unseren Kunden zeigen das Commitment und Vertrauen in die Qualität unserer Anlagen“, so Lodewijk Salomons, Area Sales Executive bei manroland Goss web systems Benelux.

Manroland Goss web systems dankt an dieser Stelle insbesondere der manroland Benelux N.V. (Bogendruck) für ihre Unterstützung während der langjährigen erfolgreichen Vertretung des Unternehmens in der Benelux-Region.

