Epple auf Verpackungskonferenz in Breslau

Eine „Sichere Verpackung“ – das bedeutet heute auch eine ökologisch einwandfreie Verpackung. Über Nachhaltigkeit im Druck ging es bei der Veranstaltung in Breslau Mitte November 2019, ein Schwerpunktthema waren die unter öffentlichem Druck stehenden Plastikverpackungen. Epple Druckfarben stellte in einem Vortrag die neuen migrationsunbedenklichen Bogenoffsetfarbsysteme PURe® und BoFood® Organic vor – echte nachhaltige Alternativen im Verpackungsdruck.

Der Druckmarkt Polen ist einer der dynamischsten in Europa, entsprechend groß war der Andrang: An der Konferenz „Bezpieczne Opakowanie 9“ nahmen über 200 Personen aus Druckereien und Agenturen, von Markenartiklern und Farbherstellern teil. Kernthemen der Veranstaltung mit Expertenvorträgen waren u.a. Funktionalität von Barrieren vs. Verpackungssicherheit, Sicherheitsmerkmale im Digitaldruck sowie neue Regularien zu Einwegplastik. Außerdem ging es um migrationsarme Druckfarben und Verpackungsrecycling: Auf diese Themen ging Jaroslaw Wozny, Epple Druckfarben AG, mit seiner Fachpräsentation ein. Der Anwendungstechniker ist zuständig für den polnischen Markt und zeigte die Möglichkeiten des kennzeichnungs- und geruchsfreien Farbsystems PURe® auf. Das kommt ohne Mineralöle sowie potenziell toxische Inhaltsstoffe aus und besitzt hervorragende Eigenschaften in der Trocknung und Weiterverarbeitung. Zum anderen informierte Jaroslaw Wozny über BoFood® Organic. Das Farbsystem erlaubt das Bedrucken der Innenseiten von Lebensmittelfaltschachteln, wobei auch Lebensmitteldirektkontakt möglich ist. Sämtliche in BoFood® Organic verwendete Rohstoffe sind für den Einsatz in Lebensmitteln selbst zugelassen.

Das Unternehmen Reprograf Grafikus, Förderer der Veranstaltung „Sichere Verpackung“, ist seit knapp drei Jahren Epples exklusiver Vertriebspartner in Polen. Seitdem konnten sich Epple Druckfarben im polnischen Markt einen Namen machen. Denn Reprograf Grafikus leistet die geforderte hohe Beratungsqualität, speziell bei nachhaltigen Drucksystemen. Der Anbieter von Druckmaterialien bis hin zu Druckmaschinen ist zudem für einen schnellen Vor-Ort-Service und eine schnelle Warenlieferung – auch von Epple Druckfarben – bekannt. Ein Grund dafür ist die eigene Farbmischstation in Warschau.

sbr / 30.12.2019