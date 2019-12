Roland DG auf der EuroShop 2020

Roland DG stellt auf der EuroShop vom 16. bis 20. Februar 2020 an Stand E58 in Halle 3 in Düsseldorf aus. Gezeigt werden dort innovative Lösungen für die Produktpersonalisierung sowohl im Einzelhandel als auch online, die das Einkaufserlebnis grundlegend verändern werden. Von Vertretern führender Weltmarken bis hin zu ambitionierten Selbstständigen: Tausende von Einzelhandelsprofis besuchen die EuroShop, um mehr über die neuesten Trends zu erfahren, sich mit Meinungsführern auszutauschen und neue Lösungen für die sich rasant wandelnde Einzelhandelslandschaft zu entdecken.

Kundenorientierte Lösungen für die Produktpersonalisierung von Roland DG

Die Produktpersonalisierung ist weiterhin ein wichtiger Trend im globalen Einzelhandel, denn viele Verbraucher sind bereit, für personalisierte und einzigartige Produkte einen Aufpreis zu zahlen. Mit der Technologie von Roland DG können Einzelhändler schnell und einfach kundenorientierte Personalisierungslösungen für ihr Produktspektrum im Ladengeschäft anbieten und in ihre Online-Plattformen integrieren, um ein einzigartiges interaktives Kauferlebnis zu schaffen. Diese Komplettlösung aus Hardware, Software, Tinte, Beratung und Kundendienst von Roland kann an die jeweiligen Marken, Produktpaletten und Marktsegmente der Einzelhändler angepasst werden. So kann eine breite Palette von Waren personalisiert werden: Bekleidung, Accessoires, Tragetaschen, Schmuck, Poster, Aufkleber, Smartphone-Hüllen, Schreibwaren, Geschenkartikel, Unterhaltungselektronik und vieles mehr.

Diese Vielfalt macht die Lösungen von Roland DG ideal für Werbekampagnen von Marken sowie Einzel- und Versandhändlern. Sie können den bestehenden Produktlinien von Einzelhändlern einen Mehrwert verleihen und sie vom Wettbewerb absetzen, um deren Marktdurchdringung zu erhöhen und letztendlich die Gewinne zu steigern.

Intuitive Bedienung und einfache Integration im Ladengeschäft und in Online-Umgebungen

Am Stand von Roland DG auf der EuroShop zeigt das Team, wie die intuitive cotodesign-Software den Verbrauchern die Möglichkeiten der Personalisierung erschließt. Hierbei kommt in Ladengeschäften eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche auf Tablets zum Einsatz. Diese ermöglicht auch das Hochladen eigener Fotos und Grafiken von mitgebrachten mobilen Geräten, die dann sofort dem gewählten Produkt hinzugefügt werden.

Cotodesign ermöglicht einen automatisierten Druckprozess auf diversen kompakten Geräten von Roland, die nur eine kurze Einarbeitung und minimale Erfahrung der Bediener erfordern und dabei jederzeit ein perfektes Druckergebnis gewährleisten.

Roland wird außerdem eine Multi-Channel-Lösung für den Personalisierungs-Workflow vorstellen, die es Einzelhändlern ermöglicht, ihre Präsenz auf Online-Plattformen mit Hilfe diverser Vertriebsmodelle zu erweitern und so zur Realisierung ihrer vielseitigen kommerziellen Ziele beiträgt.

Barrierefreie und kreative Produktpersonalisierung

Paul Willems, Head of Business Development and Product Management bei Roland DG EMEA, erklärt: „Wir freuen uns sehr, 2020 wieder auf der EuroShop zu sein, um unsere neuesten Lösungen vorzustellen, die speziell für die Personalisierung von In-Store- und Online-Produkten entwickelt wurden und den Einzelhandel erreichbar, kreativ und profitabel machen. Die Kombination von Rolands coto-Personalisierungssoftware mit Ausgabegeräten von Roland ist eine bewährte Komplettlösung, die von führenden Marken und Einzelhändlern aller Größen auf der ganzen Welt eingesetzt wird.“

Darüber hinaus wird Tat Tran, Business Development Manager bei Roland DG Central Europe, auf der Retail Marketing Stage im Rahmen der POPAI Village am Montag, 17. Februar um 14:30 Uhr eine Präsentation halten. Zum Thema „Expanding the product personalisation experience from in-store to multi-channel“ wird Tat Tran den anwesenden Zuschauern erklären, wie Einzelhändler mit den Systemen von Roland im Rahmen einer Multi-Channel-Strategie von der faszinierenden Geschäftsvielfalt der On-Demand-Produktpersonalisierung profitieren können.

sbr / 27.12.2019