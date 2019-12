Weihnachtsspendenaktion der Model GmbH

Die Model GmbH engagiert sich dieses Jahr zur Weihnachtszeit mit einer Spende von 30.000 € an den Jugendhilfeverbund Eylarduswerk (Bad Bentheim), die HospizHilfe Grafschaft Bentheim, das Hospiz St. Elisabeth (Eisenach) und das Kinderhospiz Mitteldeutschland (Tambach-Dietharz). Die Einrichtungen leisten ihre sozialen Dienste im Umfeld der Firmenstandorte in Bad Bentheim (Niedersachsen) und Werra-Suhl-Tal (Thüringen). Am 10., 11. und 13. Dezember 2019 übergaben die beiden Geschäftsführer, Jürgen Lemke und Dr. Bernd Leibeling, die Spendenschecks.

Mit diesen Zuwendungen mo¨chte die Model GmbH die Verbundenheit mit dem Lebensumfeld ihrer Mitarbeiter stärken und große Dankbarkeit und Wertschätzung für das Ehrenamt ausdrücken. Der Hospizgedanke und das Konzept des dezentralen Jugendhilfeverbunds haben es verdient, einen dauerhaften Platz in der Gesellschaft einzunehmen.

Die Model GmbH entwickelt, produziert und liefert Display- und Verpackungslo¨sungen aus Wellkarton mit über 900 Mitarbeitern in Deutschland. Sie gehört zur familiengefu¨hrten Model-Gruppe, einem Schweizer Traditionsunternehmen mit mehr als 135-ja¨hriger Firmengeschichte. Europaweit betreibt die Model-Gruppe verschiedene Standorte und beschäftigt mehr als 4.300 Mitarbeiter.

Bildquelle: Model GmbH

sbr / 20.12.2019