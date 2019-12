Sanierung erfolgreich abgeschlossen

Die Gläubiger der Feldmuehle GmbH haben am 16.12.2019 im Rahmen eines Abstimmungstermins am Amtsgericht Pinneberg/Deutschland dem von der Gesellschaft vorgelegten Insolvenzplan einstimmig zugestimmt. Die Fortführung der Gesellschaft ist damit sichergestellt. Das Insolvenzverfahren wird noch in diesem Jahr aufgehoben.

Die Feldmuehle GmbH, ein europäischer Anbieter von Spezialpapieren, hat damit ihre Ende 2018 begonnene Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft hat im laufenden Sanierungsverfahren latent Kostenanpassungen und Effektivitätsverbesserungen umgesetzt und schon im Sommer 2019 operative Profitabilität erreicht. Darüber hinaus wurden diverse Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz, Nachhaltigkeit aller betrieblichen Prozesse und Umweltbilanz getätigt. Durch die Planannahme hat sich die vor kurzem im Vertrieb verstärkte Gesellschaft die Grundlage für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit geschaffen.

„Wir danken unseren Geschäftspartnern für ihr Vertrauen und garantieren Ihnen, weiterhin ein verlässlicher und innovativer Geschäftspartner zu sein“, so das Management des Unternehmens in einer Presseaussendung.

sbr / 18.12.2019