FlexoControl 3D Plus von Sibress

A. Hatzopoulos S.A. mit Sitz in Thessaloniki, Griechenland, entwickelt und produziert innovative Lösungen im Bereich flexibler Verpackungen für unterschiedliche Branchen: Lebensmittel & Getränke, Kosmetik, Babynahrung, Medikamente, Chemikalien und Agrochemikalien. Das Unternehmen mit rund 380 Mitarbeitern und einer Exportquote von über 70 % ist einer der am schnellsten wachsenden Verpackungsproduzenten in Europa und unterhält Geschäftsbeziehungen zu Kunden in 35 Ländern. Hatzopoulos produziert im Tief- und Flexodruckverfahren.

Das Unternehmen fühlt sich seit seiner Gründung im Jahr 1931 der Innovation verpflichtet und hat in den letzten zwei Jahren die Druckformherstellungs- und Drucktechnik im Flexobereich systematisch modernisiert, um höchste Qualitätsstandards einzuhalten. So investierte Hatzopoulos in ein neues Flexo-CTP-System zur Bebilderung von Fotopolymerplatten, eine UV-Belichtungseinheit sowie einen Auswascher. Außerdem wurde eine hochmoderne Zehnfarben-Zentralzylinder-Flexodruckmaschine in Betrieb genommen.

Um den eigenen Ansprüchen und Kundenanforderungen hinsichtlich einer konstant hohen Qualität der Druckproduktion zu entsprechen und die Qualitätsüberwachung der Flexodruckformherstellung auf eine solide Basis zu stellen, beschloss man bei Hatzopoulos, eine hochentwickelte Lösung für die Qualitätskontrolle anzuschaffen. Die Wahl fiel auf das Präzisionsmessgerät FlexoControl 3D Plus von Sibress, das die Analyse aller wesentlichen Parameter von Flexodruckformen erlaubt.

Erstklassige Messtechnik für exakte und reproduzierbare Qualitätskontrolle

Sibress FlexoControl 3D Plus ist nach Aussage des Herstellers das einzige Flexo-Messgerät weltweit, das gleichzeitig die Oberfläche sowie die tiefer liegenden Partien von Rasterpunkten und deren Versockelung auf der Platte von der Seite erfasst. Zwei Kameras nehmen die Oberfläche und die Flanken von Rasterpunkten gestochen scharf auf, sodass die Versatile@flex-Software alle wichtigen Plattenparameter präzise analysieren und auswerten kann.

„FlexoControl 3D Plus erlaubt uns, Rastertonwert, Rasterweite, Punktdurchmesser sowie Punktumfang genau zu messen und zu protokollieren“, sagt Aimilia Ventouri, Flexo Prepress Supervisor bei Hatzopoulos. „Dank der gleichzeitigen Erfassung der Rasterpunkte in der dritten Dimension von der Seite können wir auch das Plattenrelief messen und eine Kompatibilitätskurve erstellen. Dies ermöglicht uns die Beurteilung der Plattenleistung im Vergleich zu der Kurve, die bei der Ausgabe des entsprechenden Artworks verwendet wurde.“

Die Messung und Aufzeichnung dieser Parameter sorgt für eine sehr detaillierte Kontrolle der Druckformen. Damit besitzen die Platten, die in den Druck gehen, optimale Voraussetzungen zur Erzielung einer maximalen Druckqualität. Ganz im Sinne der Philosophie der A. Hatzopoulos S.A., in jedem Produktionsschritt Spitzenqualität zu gewährleisten, wird die Investition in das Qualitätsmesssystem von Sibress das stetige Engagement des Unternehmens unterstützen, seinen Kunden in aller Welt außergewöhnliche flexible Verpackungslösungen anzubieten.

sbr / 30.01.2020