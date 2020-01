Control Vision Talks 2020 – Call for Papers

Mit der Fortsetzung ihrer Partnerschaft ermöglichen Control-Messeveranstalter P.E. Schall und die EMVA eine weitere Ausgabe des erfolgreichen EMVA-Vortragsforums "Control Vision Talks 2020" rund um die 34. Control vom 5. bis 7. Mai 2020 in Stuttgart. Eingebettet in das Messegeschehen in Halle 8 werden die Vorträge des Forums für Bildverarbeitung und optische Messtechnik den Messebesucher über Nutzen, Anwendungen und Methoden der industriellen Bildverarbeitung und optischer Messlösungen für die Fabrikautomation informieren.

Die Vorträge werden in deutscher oder englischer Sprache gehalten und präsentieren sowohl technologische Hintergründe als auch spezielle Lösungen, die weit über eine reine marketingorientierte Produktpräsentation hinausgehen. Zu diesem Zweck wird an jedem der drei ersten Messetage ein spezielles Technologiethema präsentiert. Wir bieten hiermit Unternehmen oder Einzelpersonen die Möglichkeit, während der Control Vision Talks 2020 eine kostenlose 20-minütige Fachpräsentation zu einem der folgenden Themen zu halten:

3D Bildverarbeitung (Dienstag, 5. Mai)

Optische Messtechnik: Offline zu Inline (Mittwoch, 6. Mai)

CT und Röntgen (Donnerstag, 7. Mai)

Spektrale Bildgebung: Vom Infrarot- zum Hyperspektralbereich (Donnerstag, 7. Mai)

Der Schwerpunkt der Präsentation sollte entweder Grundlagen oder eine neue Technologie beschreiben. Reine Produktpräsentationen können bei der Auswahl des Programms nicht berücksichtigt werden. Bewerbungen müssen folgende Informationen enthalten:

Titel der Präsentation

Thematischer Vortragsblock (3D, Optische Messtechnik, CT/Röntgen oder Spektrale Bildgebung)

kurze Zusammenfassung (ca. 1.000 bis 2.000 Zeichen, nicht Wörter)

Sprache: Englisch oder Deutsch

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an vision-talks@emva.org oder verwenden Sie die folgende Seite für die Einreichung Ihrer Unterlagen: emva.org/events/other/control-vision-talks-2020. Die Einreichungsfrist für Beiträge endet am 10. Februar 2020.

sbr / 27.01.2020