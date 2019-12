Dritte 48-Seitenmaschine für Grafica Veneta

Das italienische Unternehmen Grafica Veneta investiert erneut in den Offsetdruck von Koenig & Bauer. Nachdem die Druckerei bereits zwei 48-Seitenmaschinen hat, wird Anfang 2020 eine dritte Anlage ihre Produktion aufnehmen. Fabio Franceschi, Inhaber von Grafica Veneta: „Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir professionell, vertrauensvoll und partnerschaftlich mit Koenig & Bauer zusammen. Unser Unternehmen ist auf stetigem Wachstumskurs und wir mussten und wollten aufgrund der vollen Auftragsbücher investieren.“

Die C48 von Koenig & Bauer wird direkt neben den beiden existierenden Compacta 618 im Werk bei Trebaseleghe, westlich von Venedig, aufgestellt.

Ausgestattet ist die Anlage mit Patras A für die Papierrollenzuführung, einem automatischen Rollenwechsler, vier Druckeinheiten mit vollautomatischen Plattenwechslern, einem Hochleistungstrockner von Contiweb sowie einem variablen Falzapparat V5 für die Produktion von stehenden und liegenden Seiten. Ein Inline-Farbmess- und Regelsystem gewährleistet eine hohe Prozessstabilität. Für den digitalen Fluss von Voreinstelldaten, Produktionsüberwachung und Auswertung, sorgt das Produktions-Management-System LogoTronic.

Familienunternehmen auf Wachstumskurs

Grafica Veneta wird in der zweiten Generation von Fabio Franceschi geführt und hat es in den vergangenen Jahren an die europäische Spitze in der Branche geschafft. Das Unternehmen bietet den Druck von Büchern, Katalogen und Magazinen in unterschiedlichen Auflagen an.

sbr / 18.12.2019